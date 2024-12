Solution pour les dossiers de soins infirmiers informatisés

L’importance du dossier de soins dans le dossier patient informatisé.

Point essentiel de la coordination entre les équipes médicales et paramédicales, la qualité des informations du dossier de soins infirmier influe sur la qualité des services offerts. Plus il est détaillé et précis, mieux les soignants pourront remarquer des informations cruciales sur d’éventuels problèmes de santé. Une communication inadéquate des données entre les équipes de la prise en charge serait l’une des premières causes d’erreur médicale. Fournir une solution adaptée, permet de renforcer la sécurité et l’efficience des processus de soins. Et parmi les avantages, on compte l’économie de temps et la disponibilité des données en temps réel.