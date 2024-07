Profiteren van cloud-technologie

Bij Nuance kunt u terecht voor precies de juiste oplossing met nauwkeurige, beveiligde spraakherkenning die op de gezondheidszorg is afgestemd. De spraakherkenningsoplossing Dragon Medical One in de cloud is gebruiksvriendelijk en intuïtief en zetten uw woorden direct om in tekst. Zo kunt u medische dossiers snel, effectief en nauwkeurig bijwerken.