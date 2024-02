PowerMic microfoon & PowerMic mobiele app

PowerMic: draadloze en bedrade microfoons voor Dragon Medical

Documentatie is essentieel voor de nauwkeurigheid van elektronische patiëntendossiers. Met Nuance kunnen zorgprofessionals eenvoudig informatie vastleggen, bewerken en raadplegen in het EPD, gewoon met hun stem, via een beveiligde mobiele app of een bedrade microfoon.