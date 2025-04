Unsere Websites verwenden Cookies und ähnliche Trackingtools, um Sie von anderen Benutzern zu unterscheiden. Diese Technologien helfen uns, Ihnen ein optimales Benutzererlebnis auf unseren Websites zu bieten und unsere Websites zu verbessern. Cookies sind kleine Datensätze, die eine Website auf Ihre Festplatte überträgt, um Informationen über Ihre Nutzung unserer Websites zu speichern und in bestimmten Fällen nachzuverfolgen. Wenn Sie unsere Websites besuchen, sendet unser Webserver ein Cookie an Ihr Gerät. Das Cookie ermöglicht uns, Ihr Gerät wiederzuerkennen. Die von uns gesetzten Cookies werden First-Party-Cookies genannt. Cookies können auch von unseren Partnern gesetzt werden. In diesem Fall stammen die Cookies von einer anderen Domain als die unserer Webserver und werden Third-Party-Cookies (Drittanbieter-Cookies) genannt. Wir verknüpfen die Identifikationscodes aus den Cookies mit anderen von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen, etwa wenn Sie sich registrieren oder bei uns einkaufen. So wissen wir, dass sich die Cookie-Informationen auf Sie beziehen.

Wir verwenden Cookies zu folgenden Zwecken: