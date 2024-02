Übertragung in Drittländer

Wenn Nuance personenbezogene Daten in Länder außerhalb des Ursprungslands überträgt, erfolgt dies gemäß den geltenden Gesetzen. Im Rahmen seines europäischen Geschäfts kann Nuance personenbezogene Daten in andere Länder des Europäischen Wirtschaftsraums oder in Drittländer übertragen. Als Reaktion auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 16. Juli 2020 – Data Protection Commissioner gegen Facebook Ireland und Maximilian Schrems („Schrems II“) und zur Umsetzung der Empfehlungen 01/2020 des Europäischen Datenschutzausschusses zu zusätzlichen Maßnahmen bei Übertragungstools, um die Einhaltung der Datenschutzvorgaben der EU sicherzustellen, hat Nuance die erforderlichen Datenübertragungen für seine multinationalen Unternehmen beurteilt. Nuance möchte sicherstellen, dass Importeure personenbezogener Daten ein angemessenes Schutzlevel bieten, entweder durch einen Angemessenheitsbeschluss oder geeignete Garantien gemäß Artikel 46 der DSGVO.

In dem Umfang, in dem von Nuance verarbeitete personenbezogene Daten in ein Land, Gebiet oder einen Sektor außerhalb des EWR übertragen werden, die laut EU-Kommission kein „im Wesentlichen gleichwertiges“ Maß an Schutz bieten können wie die EU, wird Nuance Standardvertragsklauseln für Transfers zwischen (i) Tochtergesellschaften von Nuance und (ii) an Drittparteien verwenden. Die EU-Standardvertragsklauseln sind auf der Website der Europäischen Kommission hier verfügbarhttps://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en(Neues Fenster öffnen). Laut den Leitfäden der Europäischen Datenschutzbehörde hat Nuance Programme implementiert, um diese Datentransfers zu prüfen und zusätzliche Garantieren einzusetzen, wenn dies für die gesetzlich vorgeschriebene oder durch unsere Kundenverträge erforderliche Datenverarbeitung angemessen ist.

Hinsichtlich der personenbezogenen Daten, die empfangen oder übermittelt werden, unterstehen Nuance und ihre Tochtergesellschaften in den USA der Aufsicht und Vollzugsgewalt der US Federal Trade Commission. In bestimmten Situationen können wir dazu verpflichtet sein, personenbezogene Daten auf gesetzliche Aufforderungen einer Behörde hin offenzulegen, was unter anderem zur Erfüllung von Gesetzen zum Schutz der nationalen Sicherheit oder von Aufforderung seitens von Gesetzesvollzugsorganen der Fall sein kann.

Nuance entspricht dem EU-USA-Datenschutzabkommen (EU-U.S. DPF), der UK-Erweiterung für die EU-US-DPF und der Schweiz-USA-Datenschutzabkommen (Schweiz–USA DPF), wie vom US-Handelsministerium festgelegt. Nuance hat dem Handelsministerium der USA gegenüber zertifiziert, dass es die Grundsätze des EU-USA-Datenschutzabkommens (EU-U.S. DPF Principles) in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten einhält, die von der Europäischen Union im Vertrauen auf die DPF zwischen der EU und den USA und des Vereinigten Königreichs (und von Gibraltar) im Vertrauen auf die UK-Erweiterung der EU-USA DPF empfangen wurden. Nuance hat dem Handelsministerium der USA gegenüber zertifiziert, dass es die Grundsätze des Datenschutzabkommens zwischen der Schweiz und den USA (Swiss-U.S. DPF Principles) in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten einhält, die von der Schweiz im Vertrauen auf die DPF zwischen der Schweiz und den USA empfangen wurden. Im Rahmen einer Weiterleitung trägt die Nuance die Verantwortung für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie im Rahmen des DPF erhält und die sie anschließend an einen Dritten weiterleitet, der als Vertreter in unserem Namen handelt. Nuance bleibt im Rahmen des DPF haftbar, wenn unser Vertreter solche personenbezogenen Daten in einer Weise verarbeitet, die nicht mit dem DPF vereinbar ist, es sei denn, Nuance kann nachweisen, dass wir für das Ereignis, das den Schaden verursacht hat, nicht verantwortlich sind. Im Falle eines Konflikts zwischen den Bestimmungen in dieser Datenschutzerklärung und den DPF-Grundsätzen der EU und/oder der Schweiz und den USA DPF-Grundsätzen, gelten die Grundsätze. Weitere Informationen zum Program des Datenschutzabkommen (DPF) und zu unserer Zertifizierung finden Sie unter weitere Informationen finden Sie auf der Website des Datenschutzabkommens des U.S. Department of Commerce.

Wenn Sie eine Frage oder eine Beschwerde im Zusammenhang mit der Teilnahme von Nuance an den DPF-Abkommen haben, wenden Sie sich bitte über unser Webformular(Neues Fenster öffnen). an uns. Für alle Beschwerden im Zusammenhang mit dem DPF-Abkommen, die nicht direkt mit Nuance gelöst werden können, haben wir uns entschlossen, mit der jeweiligen EU-Datenschutzbehörde oder einem von den europäischen Datenschutzbehörden für die Beilegung von Streitigkeiten mit EU-Bürgern eingerichteten Gremium zusammenzuarbeiten. Streitigkeiten mit Bürgern des Vereinigten Königreichs werden vom UK Information Commissioner beigelegt. Streitigkeiten mit Schweizer Bürgern werden in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) beigelegt. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie möchten, dass wir Ihnen Kontakte für Datenschutzbehörden geben. Wie bereits in den DPF-Grundsätzen beschrieben, gibt es ein bindendes Schiedsverfahren für Beschwerden, die auf andere Art und Weise nicht zu lösen sind. Nuance unterliegt den Untersuchungs- und Vollstreckungsbefugnissen der U.S. Federal Trade Commission (FTC).