Políticas de privacidad

Puede cambiar sus preferencias para optar por no recibir comunicaciones de marketing en cualquier momento rellenando el formulario web de solicitud de privacidad(Abrir una nueva ventana). También puedes seguir las instrucciones para optar por no recibir comunicaciones en el comunicado relevante. Si opta por no recibir comunicaciones, guardaremos su dirección de correo electrónico para asegurarnos de no enviarle más comunicaciones.

Si Nuance ha recabado sus datos personales para examinar una propuesta de relación de distribuidor o vendedor, puede contactar con nosotros rellenando el formulario web de solicitud de privacidad(Abrir una nueva ventana) para solicitar la cancelación de sus datos. Responderemos a su solicitud en un plazo razonable.

Si desea acceder, corregir o solicitar la eliminación de sus Datos personales de producto, puede contactar con nosotros rellenando el formulario web de solicitud de privacidad(Abrir una nueva ventana). Nuance generalmente procesa los datos personales de producto en nombre de nuestros clientes sanitarios, de empresa y corporativos. Si contacta con nosotros, podemos dirigir su consulta a nuestro cliente en cuyo nombre se están procesando los Datos personales de producto. Haremos esfuerzos razonables para eliminar los Datos personales de producto a petición suya en un plazo razonable. Nuance podría rechazar su solicitud para acceder, solicitar o eliminar los Datos personales de producto cuando así lo permita la legislación aplicable.

Si ha enviado Datos personales de producto a Nuance utilizando su propia cuenta de usuario que le permite controlar sus datos, puede eliminar los datos facilitados iniciando sesión en su cuenta y siguiendo las directrices del sistema de ayuda.