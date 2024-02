Avisos legales

Los materiales de los servidores web internacionales (la “Página”) de Nuance Communications, Inc. (“Nuance”) son ofrecidos como un servicio a sus clientes y solo pueden ser utilizados con fines informativos. Se pueden descargar copias individuales sujetas a las siguientes disposiciones. Al descargar cualquier material de esta página, aceptas estos términos. Si no aceptas dichos términos, no utilices la página ni descargues materiales de ella.

Ningún contenido del presente documento deberá ser interpretado como una concesión, implícita, de preclusión o de cualquier otro tipo, de ninguna licencia o cualquier otro derecho sobre una patente o marca registrada de Nuance o de cualquier tercero. Excepto que se especifique de otro modo, ningún contenido del presente documento deberá ser interpretado como una concesión de licencia u otro derecho sobre cualquier propiedad intelectual de Nuance.