Quiénes somos

He trabajado en Nuance por 20 años y realmente aprecio las oportunidades de crecimiento que me brindaron, y que además no creí que fueran posibles. Durante mis años de trabajo, he dirigido equipos de ingeniería de ventas, he sido gerente de producto, he dirigido prácticas de consultoría empresarial y, ahora, manejo toda una empresa con una creciente cartera. También he establecido conexiones para toda la vida con personas que considero mi familia.

Tony

Vicepresidente ejecutivo de Soluciones omnicanal y analítica, Melbourne, FL