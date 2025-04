Accessibilité de l'entreprise

Nuance et la section 508

Nous pensons que nos produits témoignent de notre engagement pour une accessibilité universelle. En effet, nous mettons tout en œuvre pour améliorer l'accessibilité de nos produits et proposer des technologies améliorées au plus grand nombre. La section 508 du Rehabilitation Act nous sert de référence à cet effet.



Ainsi, Nuance évalue l'accessibilité de ses technologies en tenant compte des dispositions de cet amendement. À l'issue de cette évaluation, nous remplissons un formulaire VPAT (formulaire volontaire d'évaluation de l'accessibilité produit) qui indique en quoi chaque produit répond ou non aux normes édictées par la Section 508. Pour afficher le formulaire VPAT d'un produit, cliquez sur le lien correspondant dans la liste ci-dessous.