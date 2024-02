Politiques de confidentialité

Données traitées dans nos produits

Nous utilisons les données personnelles traitées dans nos produits, notamment les données vocales contenues dans les produits de reconnaissance vocale, les données médicales stockées dans les produits médicaux, les données personnelles traitées dans les produits de communication, les données biométriques traitées dans nos produits biométriques et toutes les données personnelles présentes dans les données d'utilisation des produits que nous recueillons, pour livrer nos produits vendus aux clients Nuance. Notre traitement des données personnelles à ces fins comprend des méthodes de traitement à la fois automatisées et manuelles (humaines). Nos méthodes automatisées sont souvent liées et prises en charge par nos méthodes manuelles. Par exemple, nos méthodes automatisées incluent l’intelligence artificielle (IA), que nous considérons comme un ensemble de technologies permettant aux ordinateurs de percevoir, d’apprendre, de raisonner et d’aider à la prise de décision pour résoudre des problèmes de manière similaire à ce que font les gens. Pour créer, entraîner et améliorer la précision de nos méthodes de traitement automatisées (y compris l'IA), nous examinons manuellement certaines des prédictions et inférences produites par les méthodes automatisées par rapport aux données sous-jacentes à partir desquelles les prédictions et inférences ont été faites. Des extraits de vos données vocales peuvent être examinés manuellement et transcrits en texte pour le fonctionnement, le réglage, la maintenance et l'amélioration du produit Nuance. Avant qu'un employé ou un fournisseur n'examine les données vocales, dans la mesure du possible, nous protégeons la vie privée de l'utilisateur en prenant des mesures telles que l'anonymisation des données, en exigeant des accords de non-divulgation avec les fournisseurs concernés et leurs employés, et en exigeant que les employés et les fournisseurs respectent des normes élevées en matière de confidentialité.

Nous pouvons collecter les données sensibles suivantes, relatives à votre utilisation de nos Produits, sous réserve de votre juridiction, qui incluent le diagnostic de santé mentale ou physique, le statut de citoyenneté ou d'immigration, la vie sexuelle et l'orientation sexuelle, les données biométriques qui peuvent être traitées dans le but de vous identifier de manière unique, des données personnelles collectées auprès d'un enfant, et des données de géolocalisation précises.

Nous n'utilisons jamais ces données, appelées « Données Personnelles sur les Produits », à des fins de marketing ; et nous ne vendons, partageons ou transférons jamais vos données à des tiers pour les propres besoins de tiers.