Mentions légales

Les violations des droits de l'homme associées à l'extraction de certains minerais en République démocratique du Congo et dans les pays voisins sont de plus en plus dénoncées dans le débat public. Cette sensibilisation accrue s'est notamment traduite par le vote de la section 1502 du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Nuance s'engage à se procurer de manière éthique les minerais nécessaires à la fabrication de ses produits. Nous vérifions activement si nos produits contiennent du tantale, de l'étain, du tungstène ou de l'or issus de minerais extraits en République démocratique du Congo et dans les pays voisins (minerais du conflit).

Nuance s’évertue à ne pas acheter de produits contenant des minerais du conflit. La chaîne d’approvisionnement de ces minerais est très complexe et s’étend dans le monde entier. Retracer la source de ces minerais est extrêmement difficile. Nuance collabore avec ses fournisseurs et les autres parties prenantes pour améliorer et corriger systématiquement le processus d’approvisionnement de minerais qui ne proviennent pas de zones de conflit.

Conformément à notre Code de conduite et d'éthique, nous attendons de nos fournisseurs (ainsi que leurs fournisseurs et sous-fournisseurs) qu’ils respectent les réglementations en vigueur afin d’éviter l’entrée de minerais du conflit dans nos produits et processus. À cette fin, Nuance requiert de tous ses fournisseurs qu’ils :