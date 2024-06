„Wenn wir ein Kind in der Fürsorge haben, müssen wir an vierteljährlichen Gerichtsverhandlungen teilnehmen. Mit Dragon bin ich in der Lage, langwierige Gerichtsaktualisierungen für die Anwälte einfach zu diktieren – und das in Rekordzeit.“

Christy Diffendall

Therapeutin für Familienkrisen, Behandlungseinheit für Familiendienste, Dienststelle Delaware

Fallstudie lesen(pdf. Neues Fenster öffnen)