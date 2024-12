Dragon Professional v16

Als Unternehmensgründerin und Websitedesignerin mit Behinderung kann ich die Auswirkungen der Dragon-Spracherkennungslösungen auf mein berufliches und privates Leben kaum in Worte fassen. Dragon v16 ist die bisher beste Version von Dragon und bietet noch mehr Funktionen für alle Menschen, die auf die Barrierefreiheit angewiesen sind. Für Unternehmen, die Menschen mit Beeinträchtigungen in die Arbeitswelt inkludieren möchten, führt an Dragon v16 kein Weg vorbei!

Casey Marenge

Mitbegründerin und leitende Webentwicklerin, The Digified Agency