Miksi langaton

Osastokierroilla lääkärien ei pitäisi joutua etsimään erityisiä saneluasemia

PowerMic Mobile on iOS- ja Android-sovellus, jonka avulla lääkärit voivat käyttää älypuhelintaan sanelumikrofonina millä tahansa työasemalla, johon on asennettu Dragon Medical. Sitä on helppo käyttää, ja se muodostaa laiteparin välittömästi ja turvallisesti. Lääkärien ei tarvitse etsiä erityistä USB-mikrofonia, joten he voivat käyttää enemmän aikaa potilaisiin, kirjata muistiinpanoja, kun tiedot ovat vielä tuoreena muistissa, tai tehdä dokumentoinnin vasta kotona.