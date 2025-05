Oikeudelliset huomautukset

Huomiota on alettu kiinnittää lisääntyvästi tiettyjen mineraalien louhintaan liittyviin ihmisoikeusloukkauksiin Kongon demokraattisessa tasavallassa (DRC) ja sen naapurimaissa. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain pykälä 1502 on osoitus tästä tietoisuudesta. Nuance on sitoutunut käyttämään tuotteissaan eettisesti louhittuja mineraaleja. Olemme aktiivisesti arvioineet, sisältävätkö tuotteemme tantaalia, tinaa, volframia tai kultaa, joka on jalostettu Kongon demokraattisessa tasavallassa tai sen naapurimaissa tuotetusta malmista (konfliktimineraalit).

Nuancen tavoite on olla ostamatta tuotantomateriaalia, joka sisältää konfliktimineraaleja. Näiden mineraalien maailmanlaajuinen toimitusketju on mutkikas, ja konfliktimineraalien jäljitys tuotteistamme niiden alkulähteeseen on haastavaa. Nuance pyrkii yhteistyössä tavarantoimittajiensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa kehittämään ja systemaattisesti arvioimaan ”konfliktivapaiden” mineraalien hankintaprosessiaan.

Liiketoimintakäytäntömme ja eettisten periaatteidemme mukaisesti odotamme tavarantoimittajiemme (ja heidän tavarantoimittajiensa ja edelleen näiden tavarantoimittajien) noudattavan sovellettavia säädöksiä, joilla pyritään estämään konfliktimineraalien päätyminen tuotteisiimme. Siksi Nuance vaatii kaikkia tavarantoimittajiltaan: