Solutions Dragon pour les administrations

Améliorez l'efficacité au sein de votre administration.

Les agences fédérales, des services sociaux aux forces de l'ordre, subissent une pression permanente. Il leur est demandé de remplir des tâches critiques et ce rapidement, avec précision et à coût réduit. En vérité, l'inefficacité et la lourdeur des processus de documentation suffisent à empêcher de tenir les délais, à produire une documentation incorrecte, à créer des risques du point de vue du respect de la conformité et, en ce qui concerne les forces de l'ordre, à allonger les délais des procédures pénales.

C'est pourquoi les solutions de reconnaissance vocale Dragon permettent aux fonctionnaires administratifs de créer une documentation de qualité trois fois plus vite qu'en tapant au clavier ; automatisez les tâches de routine à l'aide de commandes vocales simples et expédiez le remplissage de formulaire et la création de rapports, tout ça rien qu'à la voix. Avec Dragon, il est plus facile que jamais de capturer une documentation détaillée et exploitable, celle dont vous avez besoin pour faire fonctionner les services publics.