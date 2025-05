Bedrijfstoegankelijkheid

Nuance en artikel 508

De producten van Nuance zijn erop gericht om universeel bruikbaar te zijn. We werken elke aan meer toegankelijke producten en nieuwe en betere technologieën die iedereen kan gebruiken. Nuance laat zich leiden door Artikel 508 van de Amerikaanse Rehabilitation Act, dat toegankelijkheidsnormen bepaalt voor de technologie die we maken.



Nuance maakt gebruik van een productevaluatie die de toegankelijkheid van onze technologie beoordeelt, onder andere op basis van de richtlijnen van Artikel 508. Na deze beoordeling aan de hand van artikel 508 vult Nuance een evaluatieformulier in (Voluntary Product Accessibility Template, VPAT), waarin beschreven wordt hoe een bepaald product wel en niet voldoet aan de normen van artikel 508. Selecteer een product in de lijst hieronder om een VPAT te bekijken.