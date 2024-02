Juridische informatie

Er is sprake van toenemende bewustwording ten aanzien van schendingen van de mensenrechten bij de winning van bepaalde mineralen in de Democratische Republiek Congo (DRC) en aangrenzende landen. De passage van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sectie 1502 is een manifestatie van deze bewustwording. Nuance zet zich in voor de ethische inkoop van de mineralen die in onze producten worden gebruikt. We hebben actief beoordeeld of onze producten tantaal, tin, wolfraam of goud bevatten uit mijnen in de DRC en aangrenzende landen (conflictmineralen).

Nuance heeft zich als doel gesteld om geen productmaterialen te kopen die conflictmineralen bevatten. De mondiale toeleveringsketen van deze mineralen is complex en het nagaan van de herkomst van dergelijke conflictmineralen in onze producten is uitdagend. Nuance werkt samen met zijn leveranciers en andere belanghebbenden om het inkoopproces van mineralen die "conflictvrij" zijn systematisch te verbeteren.

We verwachten dat onze leveranciers (en hun leveranciers en subleveranciers) in overeenstemming met onze Zakelijke Gedragscode de geldende regelgeving naleven om te voorkomen dat conflictmineralen in onze producten en processen terechtkomen. Voor dit doel verplicht Nuance al zijn leveranciers tot het volgende: