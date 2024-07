Land:

--Selecteer een optie-- Nederland Afghanistan Aland-eilanden Albanië Algerije Amerikaans-Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua en Barbuda Argentinië Armenië Aruba Australië Azerbeidzjan Bahama's Bahrein Bangladesh Barbados Belarus België Belize Benin Bermuda Betwiste gebied Bhutan Bolivia Bonaire Bosnië en Herzegovina Botswana Bouveteiland Brazilië Brits Territorium in de Indische Oceaan Bulgarije Burkina Faso Burundi Cambodja Canada Caymaneilanden Centraal-Afrikaanse Republiek Chili China Christmaseiland Cocos Island Colombia Comoren Congo Cookeilanden Costa Rica Cote d'Ivoire Cuba Curaçao Cyprus Democratische Republiek Congo Denemarken Djibouti Dominica Dominicaanse Republiek Duitsland Ecuador Egypte Eiland Man El Salvador Equatoriaal-Guinea Eritrea Estland Ethiopië Faeroër Falklandeilanden Fiji Filipijnen Finland Frankrijk Frans-Guyana Frans-Polynesië Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan Gabon Gambia Georgië Ghana Gibraltar Grenada Griekenland Groenland Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinee Guinee-Bissau Guyana Haïti Heard Island and McDonald Islands Holy See (Vatican City State) Honduras Hongarije Hongkong Ierland IJsland India Indonesië Irak Iran, Islamic Republic of Israël Italië Ivoorkust Jamaica Japan Jemen Jersey Jordanië Kaapverdië Kameroen Kazachstan Kenia Kirgizië Kiribati Koeweit Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Kosovo Kroatië Lao People's Democratic Republic Lesotho Letland Libanon Liberia Libië Liechtenstein Litouwen Luxemburg Macao Macedonia, the former Yugoslav Republic of Malawi Maldiven Maleisië Mali Malta Marokko Marshalleilanden Martinique Mauritanië Mauritius Mayotte Mexico Micronesia, Federated States Of Moldavië Monaco Mongolië Montenegro Montserrat Mozambique Namibië Nauru Nederland Nederlandse Antillen Nepal Neutrale Zone Irak-Saoedi-Arabië Neutrale Zone van de Verenigde Naties Nicaragua Nieuw-Caledonië Nieuw-Zeeland Niger Nigeria Niue Noordelijke Marianen Noorwegen Norfolkeiland Oeganda Oekraïne Oezbekistan Oman Oost-Timor Oostenrijk Pakistan Palau Palestine, State Of Panama Papoea-Nieuw-Guinea Paraguay Peru Pitcairn Polen Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Roemenië Rusland Rwanda Saint Barthélemy Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Martin (French part) Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent and the Grenadines Salomonseilanden Samoa San Marino Sao Tomé en Principe Saudi-Arabië Senegal Servië Servië en Montenegro Seychellen Sierra Leone Singapore Sint Maarten (Dutch part) Slovenië Slowakije Soedan Somalië South Georgia en de South Sandwich Islands South Sudan Spanje Sri Lanka Suriname Svalbard and Jan Mayen Swaziland Syrië Tadzjikistan Taiwan Tanzania Thailand Togo Tokelau-eilanden Tonga Trinidad en Tobago Tsjaad Tsjechische Republiek Tunesië Turkije Turkmenistan Turks- en Caicoseilanden Tuvalu Uruguay Vanuatu Venezuela, Bolivarian Republic of Verenigd Koninkrijk Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Staten Verenigde staten, kleine afgelegen eilanden Vietnam Virgin Islands, British Virgin Islands, U.S. Wallis and Futuna Westelijke Sahara Zambia Zimbabwe Zuid-Afrika Zweden Zwitserland