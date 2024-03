Hora de ampliar la vitrina de trofeos

Nada menos que seis de nuestros clientes ganaron los prestigiosos premios Stevie® 2021 por soluciones de Nuance que van desde la mensajería digital hasta las capacidades de IA de los agentes, lo que nos hizo sentirnos aún más orgullosos de ganar el premio al Socio Tecnológico del Año. 2021 también fue un año excepcional para Dragon Medical One (DMO). Aclamada por los médicos como la solución de reconocimiento de voz de IA conversacional n.° 1, DMO obtuvo los máximos honores con el premio Reconocimiento de voz Best in KLAS (HCE Front-End) de 2021.