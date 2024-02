Une implémentation sans aucune difficulté

Le projet a été lancé suite à une demande du métier. L’implémentation de Dragon Medical One a été progressive et méthodique avec la mise en oeuvre du DPI Easily, et s’est déroulée sans aucune difficulté. « L’équipe Customer Success de Nuance nous a accompagné dès le début dans la création d’articles et de mémos aidants à utiliser efficacement la solution. Nous avons communiqué sur les avantages de Dragon Medical One à travers des emails, des affiches et un article dans la lettre des HCC. Certains médecins ont commencé à s’en servir puis le bouche à oreille a fait son oeuvre. Nous avons également proposé une formation individuelle à chaque médecin », soulignent M. David Kustner et M. Alexandre Spina, gestionnaires du projet Dragon Medical One aux HCC.

Avec Dragon Medical One, les utilisateurs sont plus précis dans leurs notes. Ainsi, M. Kustner et M. Spina. ont observé une meilleure complétude du DPI. En outre, ils ont constaté un taux de satisfaction des utilisateurs de Dragon Medical One de 99,9%.

Dragon Medical One libère les secrétaires de la saisie au clavier, et, fait gagner du temps aux médecins tout en améliorant la qualité de la documentation.