Partenariats et intégrations aux systèmes d’informations hospitaliers/cliniques

Accélérer l’adoption des dossiers patients informatisés grâce à Dragon Medical One

Aux quatre coins du monde, des centaines d’éditeurs de systèmes d’informations hospitaliers et cliniques font confiance à Nuance pour améliorer les processus de travail des professionnels et l’utilisabilité de leurs logiciels métiers. Dragon Medical One, notre solution d’IA conversationnelle permet aux soignants de rédiger des documents beaucoup plus complets et plus précis, juste avec la voix. Résultat : une documentation de bien meilleure qualité, une adoption plus rapide des dossiers patient informatisés (DPIs) et une satisfaction accrue du personnel et des patients.