archery-target

Une précision inégalée grâce à l’IA

Dragon Medical One ne nécessite aucun entrainement de profil vocal. Le profil basé dans le cloud est automatiquement établi lors de la première utilisation et optimisé par des algorithmes d'IA et un vocabulaire médical professionnel de premier ordre. Les activités manuelles telles que les réglages d'accent et le calibrage du microphone sont automatiques, offrant une précision encore plus grande et une expérience clinique optimale dès le début.