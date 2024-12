La reconnaissance vocale et l’IA pour les GHT, hôpitaux, groupes privés

Dragon Medical One utilise le deep learning et les réseaux neuronaux pour assurer une précision hors pair. Elle s’adapte naturellement à la voix des médecins et aux différents accents. Sa simplicité d’utilisation explique pourquoi 97 % des médecins recommandent Dragon Medical One à leurs collègues.

Cette solution évolutive est compatible avec les environnements virtualisés, et se déploie en un seul clic. Dragon Medical One permet aux médecins de personnaliser leur expérience en tant qu’utilisateur, et, intégrée au cloud de l’établissement, elle offre aux utilisateurs un accès à leur profil depuis n’importe quel lieu de travail, leur offrant ainsi flexibilité et mobilité.