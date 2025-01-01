Raggiungi nuovi livelli di produttività
Dragon, il software di riconoscimento vocale più venduto al mondo, è utilizzato da milioni di professionisti per lavorare più velocemente al computer. Detti documenti, crei fogli di calcolo, fai ricerche sul web, gestisci le email e molto altro, utilizzando la vostra voce: è 3 volte più veloce rispetto all`uso della tastiera con una precisione del 99 %.
Dragon per le aziende
Migliora la produttività della documentazione in tutta l'azienda
Nel corso della loro attività, molte aziende, agenzie governative e altre organizzazioni si trovano a dover rispettare rigidi requisiti documentali. Procedure inefficienti o troppo corpose, spesso sfociano nel mancato rispetto delle scadenze, in errori nella documentazione e in troppo tempo e denaro dedicati ai processi amministrativi. Unitevi alle migliaia di organizzazioni che hanno distribuito Dragon a livello aziendale, per migliorare il servizio e la documentazione e ridurre la dipendenza da servizi di trascrizione esterni. Insieme al Centro di gestione di Nuance (NMC), Dragon può essere gestito e personalizzato in tutta l'azienda.
Dragon per piccole imprese
Concentrati sulla tua attività, non sui documenti
Quando hai una piccola azienda con uno staff limitato, devi focalizzarti sull'aumento della produttività e la gestione della documentazione. In quanto software per la produttività più avanzato sul mercato, Dragon consente di creare report, presentazioni e fogli di calcolo, inviare email, programmare riunioni e fare ricerche sul web semplicemente con la voce. Entrate a far parte dei milioni di professionisti che aumentano l'efficienza e riducono i costi con il software per piccole aziende di Dragon.
Dragon per l'istruzione
Aumenta l'esperienza formativa per tutti
Non lasciate che i problemi di scrittura e ortografia frenino i vostri studenti. Unitevi ai milioni di studenti e insegnanti che usano Dragon come tecnologia di assistenza all'istruzione. I vostri studenti lottano con il blocco dello scrittore o hanno problemi di apprendimento di tipo linguistico come la dislessia? Dragon può aiutarli a migliorare il loro andamento scolastico, lasciando che esprimano i loro pensieri a voce invece che per iscritto. Disponibile per l'uso individuale come con licenze in blocco a prezzi scontati, Dragon è un software educativo che vale la pena conoscere.
Dragon Professional 16
Create scorciatoie per le azioni ripetitive e documentazione accurata tre volte più velocemente con un riconoscimento vocale solido e altamente personalizzabile. Ottimizzato per Windows 11, v16 aumenta la produttività con una ineguagliabile suite di funzionalità che riduce i costi per professionisti individuali e grandi organizzazioni.