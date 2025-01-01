Dragon per le aziende

Migliora la produttività della documentazione in tutta l'azienda

Nel corso della loro attività, molte aziende, agenzie governative e altre organizzazioni si trovano a dover rispettare rigidi requisiti documentali. Procedure inefficienti o troppo corpose, spesso sfociano nel mancato rispetto delle scadenze, in errori nella documentazione e in troppo tempo e denaro dedicati ai processi amministrativi. Unitevi alle migliaia di organizzazioni che hanno distribuito Dragon a livello aziendale, per migliorare il servizio e la documentazione e ridurre la dipendenza da servizi di trascrizione esterni. Insieme al Centro di gestione di Nuance (NMC), Dragon può essere gestito e personalizzato in tutta l'azienda.