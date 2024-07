Accessibilità dell'azienda

Accessibilità in Nuance

Nuance si impegna a rivoluzionare l'accesso alle tecnologie per le persone affette da disabilità, incidendo sull'occupazione e sulla qualità della vita di oltre un miliardo di persone nel mondo. Siamo consapevoli del potere della tecnologia e proprio per questo continuiamo a innovare, creare e progettare in un modo che dia a tutti la possibilità di ottenere di più.



Il nostro impegno continuo a favore dell'accessibilità riguarda la conformità alle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG) 2.1 (w3.org), livelli A e AA. Queste linee guida contribuiscono a rendere i nostri prodotti accessibili non solo a chi è affetto da disabilità sensoriali, cognitive e di mobilità, ma in definitiva a tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro abilità.

Inviateci i vostri commenti per aiutarci a migliorare l'accessibilità per gli utenti affetti da disabilità.



Creiamo report di conformità sull'accessibilità (ACR) per documentare la conformità di ogni prodotto alle WCAG. L'ACR sostituisce il modello VPAT (Voluntary Product Accessibility Template) richiesto dal governo statunitense per documentare la conformità alla Sezione 508. Selezionare il prodotto per accedere all'ACR/al VPAT in formato PDF.