PowerMic III

Nuance PowerMic III migliora la dettatura al PC, accelerando e semplificando la registrazione vocale, lo spostamento tra campi e la loro selezione nelle maschere sullo schermo e in report standard, nonché lo spostamento tra i report di testo riconosciuti, in caso di revisione e modifica. Oltre a consentire l’assoluto controllo della dettatura, Nuance PowerMic III include la completa disponibilità delle funzionalità mouse dei PC compatibili con Microsoft®, per ridurre i passaggi degli utenti tra microfono, mouse e tastiera.

