Dragon Professional v16

La conversione da voce a testo preferita dai professionisti è migliorata

Dagli agenti di polizia di pattuglia, agli avvocati che depositano memorie, agli operatori sociali che lavorano su casi, i professionisti preferiscono il riconoscimento vocale Dragon per le sue impareggiabili caratteristiche di velocità, precisione, e di vocabolario specializzato. Ora ottimizzato per Windows 11 e compatibile con Windows 10, Dragon Professional v16 porta la produttività del luogo di lavoro ad un altro livello.

Scopri la differenza di Dragon

Osservate quanto ininterrotta può essere la documentazione con il riconoscimento vocale vincitore di premi che conosce il tuo business.

Velocità e precisione superiori

Creare documenti critici non è mai stato più facile, con il riconoscimento vocale tre volte più veloce della digitazione con una precisione fino al 99% - training del profilo vocale non richiesto. Catturando le informazioni alla velocità del pensiero, e nel momento dell'interazione, i professionisti impegnati possono riprodurre in modo specifico ed immediato dettagli che potrebbero andare persi quando la trascrizione richiede digitazione retrospettiva a 40 parole al minuto o meno.

Sicurezza completa

Tutte le soluzioni Dragon, installate localmente o nel cloud, sono disegnate considerando la sicurezza "table-stakes". Che sia potenziato dalla sicurezza all'avanguardia del settore di Microsoft Azure o verificato per il supporto dei più alti standard di protocolli di sicurezza, Dragon non vi deluderà.

Licenze per grandi quantitativi

Un servizio pensato per le imprese e i gruppi di lavoro. Chiedi informazioni sui programmi di concessione di licenze flessibili, senza il conteggio delle utenze e relativi controlli.

