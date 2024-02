Note legali

Ogni copia di Dragon è concessa in licenza a un singolo utente. Nell'acquistare una copia originale di Dragon, si diventa utenti autorizzati e si ha diritto a utilizzare il software per un utente specifico. Fornire copie ad amici e colleghi o vendere copie del software a terzi è contro la legge. La copia non autorizzata del software si definisce pirateria.

Ogni copia di Dragon va attivata prima dell'uso. In questo modo intendiamo scoraggiare la produzione di copie illegali del software, per proteggere i nostri clienti dai rischi legati a copie false e illegali. Oltre a contenere potenziali virus, i software pirata non offrono l'assistenza, le garanzie e gli aggiornamenti a cui si ha accesso con il Dragon autentico. Purtroppo, questa procedura non è sufficiente a evitare del tutto la pirateria: ci sono persone che continuano a vendere copie false o illegali del nostro software, in particolare negli store sul web o tramite aste online.

Dal momento che esistono molti rivenditori legittimi di Dragon, individuare le copie pirata non è sempre facile. Prima di acquistare il software online, si consiglia quindi di verificare attentamente il nome, l'indirizzo completo e il numero di telefono dell'azienda e di informarsi sulle politiche sui resi, oltre che sulle garanzie e sui servizi aggiunti. Inoltre, è bene chiedere se il software è già stato utilizzato o installato in precedenza. Per essere sicuri di comprare una copia di Dragon originale, si consiglia di acquistare i prodotti direttamente da Nuance o da uno dei nostri rivenditori autorizzati.

Qualora si sia acquistata per errore una copia pirata di Dragon, non si avrà diritto all'assistenza di Nuance, poiché non siamo in grado di confermare la qualità e la piena funzionalità dei prodotti piratati. Per quanto controlli regolarmente il mercato per versioni pirata del software ai fini di proteggere la propria clientela, Nuance non può essere ritenuta responsabile per le attività di chi ne copia illegalmente il software. Il prodotto andrà restituito alla fonte.