Lavorate a mani libere

Le persone con problemi di accessibilità, come la sindrome del tunnel carpale, le lesioni causate da movimenti ripetitivi o le difficoltà di apprendimento, affrontano difficoltà particolari quando devono usare un computer. La tastiera e il mouse diventano barriere alla produttività, se non causa di fastidi e frustrazione. Dite addio alla tastiera e sfruttate la voce per creare e modificare documenti, inviare messaggi e-mail ed eseguite numerose altre operazioni.