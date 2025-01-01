La soluzione perfetta per l'accessibilità
Evitate gli aspetti meccanici della tastiera e consentite agli utenti di creare e modificare documenti, inviare messaggi e-mail o cercare in Internet con livelli di velocità, facilità e praticità senza confronti, semplicemente parlando.
Rendete più semplice e pratico l’uso dei computer
Lavorate a mani libere
Le persone con problemi di accessibilità, come la sindrome del tunnel carpale, le lesioni causate da movimenti ripetitivi o le difficoltà di apprendimento, affrontano difficoltà particolari quando devono usare un computer. La tastiera e il mouse diventano barriere alla produttività, se non causa di fastidi e frustrazione. Dite addio alla tastiera e sfruttate la voce per creare e modificare documenti, inviare messaggi e-mail ed eseguite numerose altre operazioni.
Rimuovete le difficoltà legate alla scrittura o all’uso di un computer
Evitando gli aspetti meccanici, Dragon fornisce un modo più efficiente di comandare un computer, meno impegnativo a livello fisico e cognitivo per le persone con difficoltà che possono rendere fastidioso o impossibile l’uso della tastiera. Dragon trasforma la vostra voce in testo, trascrivendo fino a 160 parole al minuto. Mentre parlate, le parole appariranno sullo schermo, immediatamente.
Prevenite le lesioni causate da sforzi continui.
Dragon cambia la modalità di interazione con il computer per gli utenti che soffrono di artrite o hanno la sindrome del tunnel carpale, permettendo loro di essere perfettamente produttivi, senza aggravare la propria condizione. Ad altri utenti l’uso del riconoscimento vocale di Dragon consente di prevenire prima di tutto le lesioni causate da sforzi continui.
Dragon in azione
Consentite al personale di lavorare praticamente a mani libere
Il riconoscimento vocale di Dragon è diventato un prezioso strumento per persone con problemi di accessibilità che possono complicare o rendere fastidioso l’uso della tastiera. Create documenti, accedete ai dati o navigate sul desktop del computer semplicemente parlando.
- Semplifica l’accesso alle persone affette da disabilità fisiche che complicano o impediscono l’uso della tastiera.
- Permette agli utenti con difficoltà di apprendimento basate sulla lingua di esprimersi meglio per iscritto.
- Evita i movimenti ripetitivi consentendo l’uso del computer a mani libere.
- Mantiene operativo il personale affetto da alcune tipologie di lesioni.
- Semplifica la vita di molti utenti affette da difficoltà di linguaggio o problemi di pronuncia.
- Interagisce con i programmi di lettura dello schermo maggiormente diffusi, come JAWS, per rendere gli ipovedenti produttivi con il computer.
Dragon Professional 16
Create scorciatoie per le azioni ripetitive e documentazione accurata tre volte più velocemente con un riconoscimento vocale solido e altamente personalizzabile. Ottimizzato per Windows 11, v16 aumenta la produttività con una ineguagliabile suite di funzionalità che riduce i costi per professionisti individuali e grandi organizzazioni.