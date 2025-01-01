Soluzioni per la documentazione dei servizi finanziari Dragon

 

Documentazione finanziaria più rapida e accurata

Registra agilmente tutte le informazioni che ti servono per compilare i documenti, minimizzando i rischi normativi e migliorando il servizio clienti, solo con la voce.

Metti Dragon all'opera

Un investimento intelligente per la conformità e produttività della vostra documentazione

Il senso degli affari, anche nella documentazione.

Semplifica le attività legate alla documentazione finanziaria per migliorare il servizio, l'efficienza e la conformità normativa su larga scala.

Elaborazione rapida dei documenti.

Completa i tuoi documenti più velocemente che mai, usando la tua voce. Dragon è tre volte più veloce rispetto a scrivere con la tastiera e con una precisione del 99 %, da subito.

Semplifica le esigenze di trascrizione.

Detta appunti e resoconti in un registratore vocale digitale, con le idee ancora fresche in mente. Dragon trascriverà i file audio in testo non appena vi collegherete al vostro computer.

Risultati ancora più efficaci, grazie ai comandi personalizzati.

Aggiungi vocaboli personalizzati per un riconoscimento migliore di termini settoriali, acronimi o parole che usate di frequente.

Facile da distribuire nelle aziende.

I programmi per licenze sono modulabili per quantitativi e la gestione centralizzata consente di distribuire Dragon in tutta l'azienda con facilità.

Dragon Professional 16

Create scorciatoie per le azioni ripetitive e documentazione accurata tre volte più velocemente con un riconoscimento vocale solido e altamente personalizzabile. Ottimizzato per Windows 11, v16 aumenta la produttività con una ineguagliabile suite di funzionalità che riduce i costi per professionisti individuali e grandi organizzazioni.

Dragon Professional Version 16 Wordmark

Parliamo di come trasformare la tua attività con il riconoscimento vocale.

