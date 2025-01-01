Un potente strumento di trascrizione pronto per il lavoro
Se sei un professionista che usa dispositivi mobili o se sei sempre in movimento e fai affidamento su un registratore vocale digitale o ad uno smartphone per registrare appunti e promemoria, l'efficace funzionalità di trascrizione di Dragon ti consentirà di trasformare l'audio in testo in modo facile, veloce e preciso. Dragon può persino trascrivere la voce di singoli parlatori da file audio preregistrati o podcast, per una flessibilità senza eguali ed un aumento della produttività.
Registra i tuoi pensieri, sempre e ovunque
Dragon ti accompagna ovunque tu vada
Le idee migliori spesso vanno perse, a meno che non si riesca a catturarle finché sono ancora nitide nella nostra mente. Usando un registratore vocale digitale con Dragon, catturate i vostri pensieri, anche quando siete in movimento, per una trascrizione automatica.
Pronunciate a voce alta appunti, promemoria e molto altro
Registrate promemoria a voce per trascriverli in seguito. Trasformate dei podcast o la voce di un singolo parlante in parole scritte. Dragon si adatta al vostro modo di lavorare.
Trasformate facilmente i file vocali in testo
Trasferite i vostri file audio registrati da un singolo parlante sul vostro PC per generare una trascrizione utilizzando Dragon. Registrate, trasferite e trascrivete: è facile!
Cercate una soluzione di dettatura su dispositivi mobili?
Dragon vi mette a disposizione più opzioni per lavorare come preferite e ottimizzare la produttività quando non siete alla scrivania.
Trascrivi con Dragon
Con Dragon è facile trasformare le proprie registrazioni vocali in testo. È sufficiente definire un profilo utente per un registratore vocale digitale e dettare i propri appunti e promemoria perché Dragon li trascriva, in modo semplice e veloce, quando vi collegate nuovamente a un PC.
Con Dragon Professional potete persino trascrivere la voce di un altro singolo parlante da file audio preregistrati o podcast, senza bisogno che chi parla sia fisicamente presente per impostare il proprio tono di voce sul dispositivo. È facile, veloce e preciso.
Dragon non è progettato per essere utilizzato con più parlatori per volta né per la trascrizione di lezioni. Tuttavia, il software supporta la tecnica di trascrizione vocale, dove la persona che trascrive ripete parola per parola l'audio registrato da altri oratori.
Uso della “trascrizione vocale” o della “ripetizione a pappagallo” per trascrivere conferenze e interviste
Dragon riconosce esclusivamente la voce della persona che ha effettuato l’addestramento, ovvero voi: non è concepito per essere usato con più oratori. Tuttavia migliaia di utenti usano ancora con successo Dragon per trascrivere interviste o conferenze ricorrendo a una tecnica base detta di “trascrizione vocale" o "ripetizione a pappagallo".
- Registrate una conferenza usando un registratore digitale o un dispositivo mobile e scaricate il file audio sul PC.
- Attivate il microfono Dragon, ascoltate la registrazione con l’auricolare Dragon e ripetete il testo registrato mentre lo ascoltate.
- Pronunciando voi stessi il testo, consentite a Dragon di trascrivere con precisione l'audio usando il vostro profilo.
- Dragon converte la vostra voce in testo alla stessa velocità in cui pronunciate le parole, per cui non è necessario tornare continuamente indietro per riascoltare il file audio mentre tentate di trascrivere il testo corrispondente.
Aumenta i tuoi affari con la trascrizione di Dragon
Migliaia di aziende oggi usano Dragon come soluzione per la trascrizione di registrazioni a una sola voce, in modo da aumentare la produttività e ridurre i costi. Le potenti funzionalità di trascrizione di Dragon consentono di trasformare file audio in documenti di testo in pochi istanti, per non doverli più trascrivere manualmente o affidarsi a servizi esterni.
- Ottimizzate la trascrizione. L'Agente per la gestione della cartella di trascrizione automatica (ATFA) di Dragon gestisce il flusso del testo trascritto e l'audio sincronizzato delle registrazioni vocali digitali, per ottimizzare la revisione e la correzione di parte di terzi. È sufficiente trascinare tutti i file audio registrati nell’ATFA affinché vengano trascritti automaticamente.
- Aumentate l’efficienza. Il personale ausiliario può revisionare la bozza di un documento trascritto anziché ribattere l'intero documento da zero per completare l’operazione in modo più rapido ed efficiente.
- Incrementate la produttività. Usate un registratore vocale digitale per catturare appunti e promemoria quando siete lontano dalla scrivania o sul campo, per trascriverli in seguito mediante Dragon.
