Un potente strumento di trascrizione pronto per il lavoro

Se sei un professionista che usa dispositivi mobili o se sei sempre in movimento e fai affidamento su un registratore vocale digitale o ad uno smartphone per registrare appunti e promemoria, l'efficace funzionalità di trascrizione di Dragon ti consentirà di trasformare l'audio in testo in modo facile, veloce e preciso. Dragon può persino trascrivere la voce di singoli parlatori da file audio preregistrati o podcast, per una flessibilità senza eguali ed un aumento della produttività.