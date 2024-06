Dragon-oplossingen voor overheidsinstellingen

Verbeter de efficiëntie in uw hele instelling.

Diverse overheidsinstellingen, van maatschappelijke dienstverlening tot wetshandhaving, staan voortdurend onder druk om snel, nauwkeurig en tegen minimale kosten bedrijfskritische taken te voltooien. Inefficiënte of omslachtige documentatieprocessen kunnen leiden tot gemiste deadlines, onjuiste documentatie, nalevingsrisico's en, in het geval van wetshandhaving, vertraging in strafzaken.

Daarom kunnen werknemers van de overheid met Dragon-spraakherkenningsoplossingen drie keer sneller hoogwaardige documentatie produceren dan met typen, routinetaken automatiseren via eenvoudige spraakopdrachten en sneller formulieren invullen en rapporten genereren — allemaal met behulp van spraak. Dragon maakt het voor overheidsinstellingen gemakkelijker dan ooit tevoren om gedetailleerde en bruikbare documentatie vast te leggen.