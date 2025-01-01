Lernen Sie das neue Dragon kennen
Dank der Optimierung für Windows 11 ist Dragon Professional v16 jetzt noch besser geeignet für den Einsatz in Unternehmen.
Unsere Lösung
Mit der effektiven Dragon Spracherkennung erstellen Sie wichtige Dokumente schnell, detailliert und zuverlässig.
Steigern Sie die Produktivität und sparen Sie finanzielle Ressourcen mit der flexiblen, cloudbasierten Spracherkennung, die sich nahtlos in Ihre Unternehmens-Workflows einfügt.
Diktieren Sie Verträge, Schriftsätze und andere Rechtsdokumente 3-mal schneller als durch Tippen mit der cloudbasierten Spracherkennung speziell für das Rechtswesen. Einfacher Einsatz in Kanzleien jeder Größe, mit integriertem juristischen Vokabular und Formatierungsmöglichkeiten zur direkten Anpassung an juristische Arbeitsabläufe.
Erweitern Sie Ihre unternehmensweiten Dokumentationsmöglichkeiten durch professionelles mobiles Diktieren. Erstellen, bearbeiten und formatieren Sie Dokumente in beliebigem Umfang und geben Sie Informationen direkt von einem mobilen Gerät aus weiter.
Reduzieren Sie Routineaufgaben und erstellen Sie Dokumente 3-mal schneller mit der zuverlässigen, flexiblen Spracherkennung. Optimiert für Windows 11 und einer breiten Funktionsvielfalt, steigert Dragon v16 die Produktivität und senkt die Kosten - für Selbständige und Unternehmen jeglicher Größe.
Dragon Legal v16 wurde für das Rechtswesen und Windows 11 optimiert. Damit bietet die führende Spracherkennung die Möglichkeit Verträge, Schriftsätze, Anträge und andere Dokumente schneller zu erstellen und Transkriptionskosten zu reduzieren
Cloudbasierte Dragon Lösungen
Unsere laufend aktualisierten, einfach verfügbaren cloudbasierten Spracherkennungslösungen fügen sich nahtlos in Workflows ein und wurden für Thin-Clients und virtualisierte Umgebungen optimiert. Sie können Ihre Dokumentation auch von unterwegs sicher erledigen, wenn Sie Dragon Professional Anywhere mit Dragon Anywhere Mobile erweitern.
Dragon Professional v16
Fachkräfte im Büro, im Home Office oder unterwegs – Profis aus allen Arbeitsbereichen setzen auf Dragon Spracherkennung und schätzen die beispiellose Geschwindigkeit, Erkennungsgenauigkeit sowie das Fachvokabular. Dragon Professional v16 wurde für Windows 11 optimiert und ist abwärtskompatibel mit Windows 10, um eine optimale Produktivität bei der Arbeit zu ermöglichen.
Überzeugen Sie sich von der einfachen Dokumentation mit der ausgezeichneten Spracherkennung, die Ihr Geschäft versteht.
Wichtige Arbeitsdokumente lassen sich dank der Spracherkennung, die 3-mal schneller als Tippen ist und eine Erkennungsgenauigkeit von bis zu 99 % liefert, einfacher denn je erstellen – und das ohne Stimmprofiltraining. Durch die Erfassung von Informationen in Denkgeschwindigkeit und am Ort der Interaktion können Fachleute Details mit einer Genauigkeit und Unmittelbarkeit wiedergeben, die bei einer Schreibgeschwindigkeit von 40 Wörtern pro Minute oder weniger verloren gehen können.
Alle Dragon Lösungen – lokal installiert oder in der Cloud – sind compliant und sicher. Die Lösung kann in sicheren Rechenzentren gehostet werden und erfüllt die Anforderungen der Branche – mit Dragon arbeiten Sie sicher.
Unsere cloudbasierten Lösungen stellen sicher, dass die von Ihren erstellten Dragon Konfigurationen mit allen Ihren Geräten synchronisiert werden. In Kombination mit anderen cloudbasierten Lösungen wie Microsoft Office können Aufgaben problemlos an einem Ort begonnen und an einem anderen fertiggestellt werden. Wenn Sie einen eigenen AutoText in Dragon Anywhere Mobile hinzufügen, wird er mit dem Windows-Client (Dragon Professional Anywhere) synchronisiert, damit Sie auch an hektischen Tagen nicht aus der Ruhe gebracht werden.
Personenbezogene Daten müssen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Deshalb erfüllt unser Windows-Client (Dragon Professional Anywhere) die Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz in öffentlichen Bereichen. Dazu werden sichere Verschlüsselungsmethoden im gesamten Workflow eingesetzt, um alle Kommunikationen, Dokumente und Daten zu schützen.
Dragon wurde für vielfältige Berufe optimiert und ist intuitiv einsetzbar, um in allen Bereichen für eine optimale Produktivität zu sorgen.