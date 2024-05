Dragon USB-Kopfhörer

Der Dragon USB-Kopfhörer bietet einen erstklassigen Audioeingang für die Verwendung von Spracherkennung. Das rauschunterdrückende Mikrofon verbessert die Spracherkennung, während die USB-Schnittstelle für einen verbesserten digitalen Sound und eine konstante Audioqualität sorgt. Das verstellbare Ohrhörer-Design passt sich der linken oder rechten Seite an und ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihren an Ihrem PC zu arbeiten und gleichzeitig mit Ihrer Umgebung in Kontakt zu bleiben.