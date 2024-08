Dragon Legal v16

Dragon ist jederzeit unterwegs verfügbar

Erweitern Sie die Dokumentation in der gesamten Kanzlei mit mobilem Diktieren auf professionellem Niveau. So können Jurist*innen Dokumente jeden Umfangs direkt per Mobilgerät erstellen, bearbeiten und formatieren oder Informationen austauschen. Alle mobilen Anpassungen – Auto-Texte wie Sprachbefehle – werden automatisch mit Dragon Legal Anywhere synchronisiert und umgekehrt.