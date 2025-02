Soziale Netzwerke & Chat

Bleiben Sie vernetzt – über soziale Netzwerke und per Chat

Aktualisieren Sie Ihren Status auf Facebook und Twitter, bewegen Sie sich in den sozialen Medien ohne Tastatur und sprechen Sie in ein Chatprogramm, anstatt Nachrichten an Freunde und Familie zu tippen. Verwenden Sie einfach Sprachbefehle wie: „Auf Facebook posten: Ich bin nächste Woche in Berlin. Hat jemand Zeit für ein Treffen?“