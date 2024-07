Yksi parhaista asioista näinä COVID‑19-viruksen kovina ja haastavina aikoina on kuulua organisaatioon, joka noudattaa arvojaan. Näinä ennennäkemättöminä aikoina tuki johdoltamme ja sellaisilta tiimeiltä kuin People, IT ja Nuance Digital Engagement Platform on taannut, että selviydymme jouhevasti ja työskentelemme saumattomasti kotoa käsin, mitä itse arvostan.

Swapna

Senior Software Engineer, Enterprise R&D, Pune