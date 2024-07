Tout ce que vous faites s’améliore de façon exponentielle avec Nuance.

Utilisées par 77% des hôpitaux et 10 000 établissements de santé dans le monde, nos solutions alimentées par l’IA aident à saisir 300 millions d’histoires de patients chaque année. Nous aidons les professionnels de santé à capturer de la façon la plus efficiente possible les informations patients dans leurs logiciels métiers. Nos solutions apportent de l’intelligence en temps réel pour de meilleures décisions tout au long du parcours des soins.