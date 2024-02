Pourquoi choisir un micro sans fil

Ne cherchez plus un poste de travail disponible

PowerMic Mobile est une application IOS et Android qui permet aux médecins d’utiliser leur smartphone comme microphone sur n’importe quelle station de travail équipée de Dragon Medical One. Facile à utiliser, l’application est appairée automatiquement et en toute sécurité. Terminé, la course dans les services pour trouver un poste de travail équipé d’un micro. Les médecins peuvent ainsi passer plus de temps auprès des patients, capturer les informations cliniques en temps réel ou encore réaliser leur compte rendu chez eux.