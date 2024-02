Perché wireless

I giri di visite non devono trasformarsi in una caccia alle postazioni di lavoro dedicate alla dettatura

Il PowerMic Mobile è un’applicazione per iPhone e Android che permette ai medici clinici di utilizzare il loro smartphone come microfono per dettatura in ogni postazione di lavoro dotata di Dragon Medical. È facile da usare e si collega istantaneamente e in modo sicuro. I medici clinici non devono andare in cerca di un microfono USB apposito e possono dedicare più tempo ai pazienti, prendere appunti con informazioni fresche o recuperare la documentazione clinica da casa.