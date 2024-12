Tutto ciò che fai migliora in modo esponenziale con Nuance



Utilizzate dal 77% degli ospedali e da 10.000 istituti sanitari di tutto il mondo, le nostre soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale permettono di raccogliere 300 milioni di anamnesi di pazienti all’anno. Contribuiamo ad alleggerire il carico di medici clinici, radiologi e team sanitari con metodi nuovi ed efficienti per raccogliere le informazioni cliniche applicando l’intelligenza in tempo reale per migliorare il flusso decisionale in tutto il percorso di cura.