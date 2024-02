“Dragon Medical One ha migliorato in modo sostanziale l'efficienza con cui ho preparato le mie lettere per gli ospedali. Ora sono in grado di inviare le mie lettere entro 24 ore, o anche istantaneamente se non occorre attendere i risultati delle analisi del sangue. Nell’era precedente al riconoscimento vocale, occorrevano almeno 2 settimane per preparare le lettere.”

Dott. Paul Altmann

Responsabile delle Informazioni Cliniche dell’NHS Foundation Trust degli Ospedali dell’Università di Oxford

