En av de bästa sakerna under dessa tuffa prövningar med COVID19 är att vara en del av en organisation som lever upp till sina värderingar. Jag uppskattar att under denna underliga tid ha fått bra support från både ledning och våra team på bl a Personal, IT att tryggt och sömlöst kunna jobba vidare hemifrån.

Swapna

Senior Software Engineer, Enterprise R&D, Pune