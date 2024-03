Nuance hjælper Telefónica med at prioritere og beskytte ældre borgere under lockdown

I erkendelse af at ældre borgere var mere sårbare over for isolering – og med et større behov for information – henvendte Telefónica sig i begyndelsen af COVID19 til Nuance, for at tilpasse en AI-algoritme, der lod dem identificere og prioritere ældre igennem lyden af deres stemme. Løsningen gav telekommunikationsvirksomheden prisen Gold Stevie®2021 for "Innovation in Customer Service."