Juridiske meddelelser

Der har været skærpet opmærksomhed omkring overtrædelse af menneskerettighederne i forbindelse med udvinding af visse mineraler i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og nabolandene. Og vedtagelsen af en lov, som forbyder handel med konfliktmineraler – den såkaldte Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, paragraf 1502 – er et bevis på denne øgede opmærksomhed. Nuance forpligter sig til etisk sourcing af mineraler til vores produkter. Vi er aktivt gået ind og har vurderet, hvorvidt vores produkter indeholder tantal, tin, tungsten eller guld, der kommer fra malm udvundet i DRC og nabolandene (konfliktmineraler).

Det er et mål for Nuance ikke at købe produktmaterialer, som indeholder konfliktmineraler. Den globale forsyningskæde for disse materialer er kompleks, og det er vanskeligt at spore disse konfliktmineraler i vores produkter helt tilbage til deres oprindelse. Men Nuance arbejder sammen med vores leverandører og andre involverede parter om at forbedre og systematisk styre processen med at indkøbe mineraler, som er "konfliktfri".

Og i overensstemmelse med vores Etiske regler om forretningsførelse forventer vi af vores leverandører (inklusive deres leverandører og underleverandører), at de overholder de gældende bestemmelser med henblik på at undgå, at konfliktmineraler kommer ind i vores produkter og processer. Til dette formål pålægger Nuance alle sine leverandører at: