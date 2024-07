Det rette sted, det rette tidspunkt, den rette mentalitet.

Det er ikke hver dag, at en professionel serviceleder sikrer en række patenter, men Haydar har aldrig været et menneske begrænset af en titel – og de patenter, han har sikret inden for adfærdsmæssig biometri i 2018, var produktet af en rejse drevet af nysgerrighed, samarbejde, intuition og et kompromisløst drive for at skabe noget, der "gør verden til et bedre sted".