Dragon à l'action

Évitez la douleur et la frustration de taper au clavier et servez-vous de votre voix pour créer et modifier des documents, envoyer des e-mails et plus encore.

Contrôlez votre souris. Grâce à des commandes telles que « déplacer souris en bas à gauche » et « double-clic souris », vous pouvez créer une action de clic de souris simplement par la voix.

Contrôlez vos applications de bureau. Vous pouvez à tout moment ouvrir un élément de votre bureau au simple son de votre voix. Par exemple, pour ouvrir un dossier nommé « projets », dites simplement « Ouvrir projets ».

Contrôlez votre clavier. Des commandes vocales telles que Appuyer sur Entrée, Appuyer sur Échap ou Appuyer sur flèche vers le bas vous permettent de remplacer les touches de votre clavier.

Limitez les actions manuelles. Si vous devez faire un calcul et souhaitez par exemple rechercher sur Google combien font 87 divisés par 52, vous allez perdre un temps considérable à taper votre requête au clavier. Demandez plutôt à Dragon de s'en charger pour vous.