Travaillez les mains libres

Les utilisateurs souffrant de problèmes physiques (syndrome du canal carpien ou troubles musculo-squelettiques) ou de troubles d'apprentissage éprouvent beaucoup de difficultés à utiliser leur ordinateur. Source de douleur et de frustration, l'usage du clavier et de la souris freine considérablement leur productivité. Avec Dragon, ils peuvent désormais utiliser leur voix pour créer et éditer des documents, envoyer des e-mails et bien plus encore !