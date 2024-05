Atteignez de nouveaux niveaux de productivité

N°1 mondial des logiciels de reconnaissance vocale, Dragon est utilisé par des millions de professionnels pour travailler plus rapidement et plus efficacement sur ordinateur. Utilisez votre voix pour dicter des documents, créer des feuilles de calcul, effectuer des recherches sur le Web, gérer votre boîte e-mail et bien plus encore, le tout 3 fois plus rapidement que si vous utilisiez le clavier et avec une précision atteignant 99 %.